Esplode il rischio spoiler su Resident Evil Requiem | il finale è già trapelato in rete

Il leak di Resident Evil Requiem ha portato alla diffusione precoce del finale. Alcuni utenti hanno ottenuto copie del gioco prima del lancio ufficiale e hanno condiviso subito informazioni sui colpi di scena e sui personaggi. La fuga di notizie ha creato un boom di dettagli trapelati sui social, lasciando pochi segreti nascosti per i fan più curiosi. La notizia si diffonde rapidamente, creando confusione tra chi attendeva l’uscita ufficiale. La questione resta aperta, mentre molti si chiedono come siano stati violati i canali di distribuzione.

Il rischio spoiler su Resident Evil Requiem è ormai concreto, anzi è letteralmente esploso. Alcuni giocatori sono riusciti a ottenere copie del gioco con largo anticipo rispetto alla data di uscita e hanno iniziato a condividere online dettagli sulla trama, sui personaggi e persino sul finale. In poche ore, forum, social e piattaforme video sono stati invasi da informazioni non ufficiali. Per chi intende vivere l’esperienza senza anticipazioni, i prossimi giorni richiederanno particolare attenzione. La situazione non è nuova per la serie, ma l’impatto resta significativo. Le prime segnalazioni risalgono al 4 febbraio, quando alcuni utenti avevano dichiarato di aver ricevuto le proprie copie in anticipo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

