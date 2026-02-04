Alcuni giocatori hanno già messo le mani sulla versione fisica di Resident Evil Requiem, anche se l’uscita ufficiale è prevista tra quasi un mese. La notizia circola tra appassionati e forum online, e cresce il rischio che spoiler possano circolare prima del debutto ufficiale. Capcom non ha ancora commentato, ma la diffusione anticipata preoccupa gli organizzatori e gli appassionati che preferiscono scoprire il gioco senza anticipazioni.

Manca ancora quasi un mese all’uscita ufficiale di Resident Evil Requiem, ma il gioco Capcom sembra essere già finito nelle mani di alcuni giocatori. In rete stanno infatti circolando testimonianze e immagini che mostrano copie fisiche del titolo, segno evidente di una rottura del day one con un anticipo decisamente insolito. La conseguenza più immediata è una sola: da questo momento il rischio spoiler è destinato ad aumentare rapidamente. Secondo le informazioni emerse, le prime copie fisiche starebbero circolando in Medio Oriente, dove alcuni rivenditori avrebbero già ricevuto gli stock e iniziato a vendere il gioco in anticipo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La versione fisica di Resident Evil Requiem è già nelle mani di alcuni giocatori, esplode il rischio spoiler

Approfondimenti su Resident Evil Requiem

Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.

Durante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ho provato Resident Evil Requiem e tanti altri giochi #pcgamingita #RTXOn #adv

Ultime notizie su Resident Evil Requiem

Argomenti discussi: SEGA annuncia la data d'uscita dell'edizione fisica di Sonic Racing: CrossWorlds per Nintendo Switch™ 2; Niente GTA 6 in versione fisica al lancio?; Un'edizione fisica di Dispatch senza censure per Nintendo Switch 1 e 2 sarebbe impossibile; Rumor: Grand Theft Auto VI non avrà un'edizione fisica al lancio.

GTA 6, confermata l'uscita il 19 novembre: anche la versione fisica al day oneIl Ceo Strauss Zelnick ha ribadito la fiducia nel rispettare la scadenza del 19 novembre. Inizialmente il gioco sarà un'esclusiva per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre il debutto su pc avverrà ... tg24.sky.it

La data di uscita di GTA 6 vedrà una versione fisica, nonostante le voci di un ritardo per limitare le fughe di notizieI rivenditori in difficoltà potrebbero vedere una spinta molto necessaria nel traffico pedonale in occasione della data di uscita di GTA 6. Il CEO di Take-Two Interactive ha respinto l'idea di ritarda ... notebookcheck.it

Non c'è nulla da fare contro la storica serie Capcom: a prescindere dalle altre novità in arrivo, tutti hanno una gran voglia di tornare nell'incubo con Resident Evil Requiem. facebook

Koshi Nakanishi ci racconta qualcosa di più su Resident Evil Requiem: blog.it.playstation.com/2026/01/30/int… x.com