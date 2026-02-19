Esperimusme | visita guidata per bambini alla mostra Grande come un virus
Un viaggio nel mondo invisibile dei virus e dei batteri tra scoperte e curiosità. In occasione della nuova mostra temporanea "Grande come un virus", i bambini scopriranno che i virus non sono solo nemici, ma organismi antichissimi e fondamentali per la vita sulla Terra. Sarà possibile perfino.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cosa succede al MUSME questa settimana Dai un’occhiata agli eventi che ti aspettano in museo… Martedì 17 febbraio 2026 alle 16.30 e 17.45 Visita guidata gratuita alla mostra "Grande come un virus" Sabato 21 febbraio 2026 alle 15 e 16 EsperiMU facebook