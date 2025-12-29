Esperimusme | Storie di cuore e di coraggio | visita guidata per bambini

Scopri la mostra temporanea “Storie di cuore e di coraggio” dedicata ai bambini. Attraverso strumenti interattivi, potrai esplorare il mondo del cuore, osservandone le parti e le funzioni. Una visita guidata pensata per avvicinare i più giovani alla conoscenza del corpo umano in modo semplice e coinvolgente, offrendo un’esperienza educativa e stimolante.

Unisciti a una speciale visita alla mostra temporanea "Storie di cuore e di coraggio": userai gli strumenti interattivi e osserverai cosa c'è al suo interno per capire com'è fatto il cuore e a cosa serve.Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME, pensati per far innamorare gli.

