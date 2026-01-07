Visita guidata alla mostra Saul Leiter

Il 10 gennaio alle ore 11 si terrà una visita guidata alla mostra dedicata a Saul Leiter, fotografo statunitense di rilievo nel panorama del Novecento. Un’occasione per approfondire la vita e le opere di uno dei protagonisti della fotografia, attraverso un percorso che evidenzia il suo stile e il suo contributo artistico. La visita è rivolta a tutti coloro interessati a conoscere meglio la figura di Leiter e la sua influenza nel mondo della fotografia.

