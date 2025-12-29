La Cina lancia una serie di esercitazioni militari a Taiwan | cosa sta succedendo nello Stretto?

La Cina ha avviato le esercitazioni militari intorno a Taiwan, denominate “Missione Giustizia 2025”. Queste manovre coinvolgono vaste aree dello Stretto e rappresentano una dimostrazione di forza dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese. La situazione desta attenzione internazionale, poiché le attività militari nel settore influenzano la stabilità della regione e i rapporti tra Cina e Taiwan.

Poche ore fa, l’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha dato il via a “Missione Giustizia 2025”, una massiccia dimostrazione di forza militare che circonda completamente Taiwan. L’operazione rappresenta una delle più imponenti manovre degli ultimi anni e sta alzando la temperatura politica in una delle aree più sensibili del pianeta. Le forze cinesi hanno dispiegato un arsenale impressionante: cacciatorpediniere, fregate, bombardieri, caccia e droni d’ultima generazione stanno simulando attacchi a porti strategici e obiettivi marittimi. La portaerei Shandong e quattro navi della guardia costiera sono state avvistate nelle acque che circondano l’isola, mentre le esercitazioni coprono cinque zone critiche nello Stretto di Taiwan e nelle aree circostanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

