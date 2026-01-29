Escursione alle terre bianche - Colli Euganei a 6 zampe

Questa mattina si è svolto il secondo appuntamento invernale di “Colli Euganei a 6 Zampe”. Un gruppo di appassionati con i loro cani ha camminato tra le terre bianche, scoprendo i paesaggi e le curiosità della zona. La passeggiata ha coinvolto persone e animali in un percorso all’aperto, tra panorami e natura.

Le escursioni al Pianoro del Mottolone, nei Colli Euganei, sono un’occasione per scoprire il paesaggio e le caratteristiche di questa area naturale.

