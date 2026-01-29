Escursione alle terre bianche - Colli Euganei a 6 zampe

Questa mattina si è svolto il secondo appuntamento invernale di “Colli Euganei a 6 Zampe”. Un gruppo di appassionati con i loro cani ha camminato tra le terre bianche, scoprendo i paesaggi e le curiosità della zona. La passeggiata ha coinvolto persone e animali in un percorso all’aperto, tra panorami e natura.

Secondo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale. Approfondimenti su Colli Euganei a 6 Zampe Escursione sul Monte Cecilia - Colli Euganei a 6 Zampe Escursione al Pianoro del Mottolone - Colli Euganei a 6 zampe Le escursioni al Pianoro del Mottolone, nei Colli Euganei, sono un'occasione per scoprire il paesaggio e le caratteristiche di questa area naturale.

