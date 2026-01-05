Escursione al Pianoro del Mottolone - Colli Euganei a 6 zampe

Le escursioni al Pianoro del Mottolone, nei Colli Euganei, sono un’occasione per scoprire il paesaggio e le caratteristiche di questa area naturale. Organizzate da Colli Euganei a 6 Zampe, le passeggiate di gruppo permettono di esplorare i sentieri insieme al proprio cane, condividendo un’esperienza all’insegna della natura e della compagnia. Un’opportunità per conoscere meglio il territorio e trascorrere del tempo all’aria aperta in compagnia del proprio animale.

Ripartono le escursioni di Colli Euganei a 6 Zampe, ciclo di appuntamenti con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale.

