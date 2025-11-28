Fuga dopo il taccheggiamento in negozio beccati con i vestiti rubati addosso | due giovani arrestati
Rubano dei vestiti in un negozio strappando l'antitaccheggio e mettendoseli addosso. Inutile la tentata fuga tra i vicoli del centro, i due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri di Ravenna per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
