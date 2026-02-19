Esami cerebrali donati al Bufalini dispositivi all’avanguardia

Il donatore ha regalato all'ospedale Bufalini di Cesena un sistema avanzato per esami cerebrali, causato dalla volontà di migliorare le diagnosi neurologiche. La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni benefiche, che hanno contribuito finanziariamente all’acquisto delle apparecchiature. Il nuovo dispositivo comprende una stazione ambulatoriale e una portatile, utili per analisi più precise e rapide. Questa donazione rafforza l’impegno dell’ospedale nel settore della neurologia e permette ai medici di lavorare con strumenti più efficaci.

Si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione a favore dell'unità operativa di Neurologia dell' ospedale Bufalini di Cesena di un sistema integrato per elettroencefalografia composto da una stazione ambulatoriale e da una stazione portatile, acquisiti grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Crédit Agricole Italia, Fondazione Amadori, Confederazione Nazionale dell'Artigianato Forli-Cesena, Confartigianato di Cesena e Polo Autotrasporti. Alla cerimonia era presente, fra gli altri, anche il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. L' elettroencefalogramma (Eeg) è un esame che consente di registrare, attraverso elettrodi posti sul capo del paziente, l'attività elettrica cerebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esami cerebrali, donati al Bufalini dispositivi all'avanguardia