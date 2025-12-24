Il 13 dicembre 2025, presso la Casa di Quartiere di Lampugnano (Milano), si è svolta “ Rigeneriamo il Natale “, una giornata speciale all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e della sostenibilità, promossa da RigeneraMI con il supporto dei volontari Rotary e Rotaract. Durante l’evento, abbiamo distribuito gratuitamente circa 500 giocattoli, tra peluche, pupazzi, abbigliamento, costumi di carnevale e articoli per bambini e famiglie in difficoltà. I doni, raccolti nei mesi precedenti, sono stati messi a disposizione fino a esaurimento, in un contesto festoso e accogliente. RigeneraMI raggiunge quota 470 dispositivi donati: +72 solo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Rigeneriamo il Natale porta a 665 i dispositivi donati!

Leggi anche: ASL Roma 1, donati dispositivi multiparametrici ai pazienti della ematologia

Leggi anche: Samsung porta la One UI 8 su altri sette dispositivi della gamma Galaxy

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Qualitybed. . Il Natale è fatto di gesti semplici, di tempo condiviso e di scelte che parlano di cura. Da parte di tutto il team Qualitybed, vi auguriamo di vivere questi giorni con serenità, calore e un riposo che sappia davvero rigenerare. Buon Natale e grazie per l - facebook.com facebook