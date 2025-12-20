Cardiologia d’avanguardia | la nuova tecnica al Bufalini di Cesena

Il reparto di cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena annuncia l’adozione di una nuova tecnica innovativa, volta a migliorare le diagnosi e i trattamenti delle malattie cardiache. Questa metodica, sviluppata per offrire risultati più precisi e meno invasivi, rappresenta un passo avanti nel settore. Sono stati ottenuti risultati positivi fin dai primi utilizzi. L’ospedale continua a investire in tecnologie avanzate per garantire cure di qualità ai pazienti.

Cesena, 20 dicembre 2025 – Una nuova tecnica d'avanguardia in campo cardiologico è stata applicata con successo all'ospedale Bufalini. Interventi di ablazione di fibrillazione atriale mediante l'elettroporazione. All'unità operativa di Cardiologia diretta dal dottor Andrea Santarelli, sono stati effettuati dai dottori Paolo Sabbatani e Alessandro Corzani i primi due interventi di ablazione di fibrillazione atriale mediante tecnica di elettroporazione. La nuova tecnica. "Questa nuova tecnica – spiega il dottor Santarelli - si basa sull'utilizzo di brevissimi impulsi elettrici ad alto voltaggio che determinano 'micropori' nelle cellule cardiache che causano le aritmie.

