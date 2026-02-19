Ercolano | Jogging all’alba con vista Scavi interrotto dal rapinatore armato di coltello da cucina

A Ercolano, un tentativo di rapina ha interrotto una corsa mattutina con vista sugli Scavi. Un uomo di 24 anni, armato di coltello da cucina, ha cercato di derubare un runner che stava facendo jogging all’alba. Un carabiniere libero dal servizio ha visto la scena e ha fermato il ladro, bloccandolo prima che potesse fuggire. La polizia ha portato l’uomo in caserma, dove si trova ora in attesa di processo. La vittima è rimasta illesa e il ladro è stato identificato.

Carabiniere libero dal servizio arresta 24enne. I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale F. S., 24enne del posto già noto alle forze dell'ordine. E' prima mattina quando un carabiniere, libero dal servizio, cammina per Corso Resina e nota un giovane che sta rapinando un uomo. La vittima, auricolari indossati, sta facendo jogging quando è stato preso di sorpresa dal malvivente. Quel ragazzo impugna un grosso coltello da cucina. Il militare interviene. C'è una colluttazione tra rapinatore e carabiniere ma fortunatamente alla fine il 24enne viene bloccato e arrestato.