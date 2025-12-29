Ostia rapinatore armato di accetta incastrato dal web

A Ostia, un uomo armato di accetta ha compiuto due rapine in cinque giorni in diversi esercizi commerciali. L’ultimo episodio si è verificato a metà dicembre, quando ha colpito un bar al capolinea del treno tra Roma e Ostia. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto del sospettato, grazie anche alle indagini condotte attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Ostia, 29 dicembre 2025 – Due rapine in cinque giorni in due esercizi commerciali armato di accetta. L'ultima volta, a metà dicembre, aveva c olpito un bar al capolinea del treno che collega Roma e Ostia. Solo pochi giorni prima, aveva preso di mira una pizzeria di Ostia Antica. L'uomo, un cinquantenne romano, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. Sono stati gli agenti del X Distretto Lido a ricostruire punto per punto la sua strategia e la mappatura geografica dei colpi messi a segno.

Rapinava con l'accetta i negozi di Ostia. Preso grazie ai video diventati virali - A incastrarlo, le immagini condivise sul web e la segnalazione di un conoscente ... rainews.it

Rapinatore con l’accetta smascherato dalle «visualizzazioni»: il web tradisce l’autore dei colpi in sequenza a Ostia (video e foto) - Quando pensava di essere passato “inosservato”, prima le immagini video e poi la rete web, stavano invece tessendo i presupposti per incastrare un 50enne romano, soprannominato il rapinatore con l’acc ... msn.com

Rapinatore seriale a Ostia: un uomo agisce nei bar incappucciato e armato di ascia. In diretta a #Mattino5 parla una donna aggredita nel suo locale - facebook.com facebook

Un altro blitz dei Carabinieri a Ostia, sul litorale della Capitale, si è concluso con 9 arresti – di cui 4 per spaccio – e 16 denunce per rapine, furti e armi. Sequestrata droga destinata alle piazze di spaccio locali per un valore di circa 100 mila euro. Complessiva x.com

