Domenica In è al centro delle polemiche dopo aver trasmesso la storia di un bambino con il cuore bruciato, causata dalla sua difficile condizione di salute. La trasmissione ha suscitato critiche per aver esposto troppo il dolore del piccolo, attirando accuse di spettacolarizzare una vicenda delicata. Molti spettatori e commentatori si sono scagliati contro la scelta di approfondire il caso in modo così diretto, chiedendosi se fosse opportuno mettere in mostra la sofferenza di un bambino in televisione.
Caso cuore bruciato, il piccolo Tommaso resta nella lista trapianti: è stabile, ma grave
La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati dopo che l’equipe dell’ospedale Monaldi ha eseguito un espianto a Bolzano e un successivo trapianto a Napoli, causando le complicazioni che hanno coinvolto il piccolo Tommaso, ora stabile ma ancora in condizioni gravi.
Domenica In nella bufera: polemiche sul caso del piccolo con il cuore bruciato
