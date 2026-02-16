Domenica In nella bufera | polemiche sul caso del piccolo con il cuore bruciato

Domenica In è al centro delle polemiche dopo aver trasmesso la storia di un bambino con il cuore bruciato, causata dalla sua difficile condizione di salute. La trasmissione ha suscitato critiche per aver esposto troppo il dolore del piccolo, attirando accuse di spettacolarizzare una vicenda delicata. Molti spettatori e commentatori si sono scagliati contro la scelta di approfondire il caso in modo così diretto, chiedendosi se fosse opportuno mettere in mostra la sofferenza di un bambino in televisione.

La polemica travolge Domenica In dopo il racconto del piccolo con il cuore bruciato. Accuse di spettacolarizzazione del dolore e critiche alla conduzione scuotono la TV italiana. C'è un confine sottile tra racconto e spettacolarizzazione, e stavolta quel confine sembra essersi spezzato in diretta nazionale. A finire al centro della bufera è Domenica In, storico contenitore domenicale della televisione italiana, accusato di aver trasformato il dolore di un bambino in un momento da share. La vicenda del "piccolo con il cuore bruciato" ha scatenato reazioni furiose sui social e acceso un dibattito che va oltre la singola puntata.

Domenico, il bambino di otto anni con un cuore gravemente danneggiato, ha attirato l’attenzione durante la trasmissione Domenica In, trasformandosi in un esempio di spettacolo mediatico.

La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati dopo che l’equipe dell’ospedale Monaldi ha eseguito un espianto a Bolzano e un successivo trapianto a Napoli, causando le complicazioni che hanno coinvolto il piccolo Tommaso, ora stabile ma ancora in condizioni gravi.

