Epsteinrilasciato l' ex principe Andrea

Da servizitelevideo.rai.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex principe Andrea è stato liberato dopo essere stato interrogato per 12 ore nel Norfolk, a causa di accuse legate a un’indagine sulla sua partecipazione a un caso controverso. La polizia ha ascoltato le sue dichiarazioni e ha concluso l’interrogatorio senza ulteriori misure restrittive. Andrea, che ha negato ogni coinvolgimento, ha lasciato la stazione sotto gli occhi dei media. La sua vicenda giudiziaria rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle cronache di oggi.

21.26 Epstein,rilasciato l'ex principe Andrea

Argomenti discussi: L'ex premier israeliano Barak si scusa per l'amicizia con Epstein: Sono pentito; L'ex principe Andrea rilasciato, dopo l'arresto per lo scandalo Epstein; Epstein files: quella consulenza all’indebitata Sarah Ferguson; Famiglia Reale tra iniziative sociali e bufera Epstein per Andrea.

