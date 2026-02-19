Epstein files arrestato l' ex principe britannico Andrea

L'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio. La decisione arriva dopo un'indagine lunga e complessa, che ha portato gli agenti a intervenire nella sua residenza di Londra. Le autorità hanno confermato che l’arresto si basa su nuovi elementi raccolti nelle ultime settimane. Andrea, 63 anni, si trova ora in custodia e dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti. La vicenda ha suscitato grande attenzione sui media nazionali.

L'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella residenza del fratello di re Carlo III, recentemente privato del titolo di principe, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati. Clinton in piscina, Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze: cosa c'è nei "nuovi" Epstein files. Caso Epstein. Re Carlo: Pronti a collaborare con la polizia. Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; L'archivio del potere: Jeffrey Epstein e la fabbrica dei ricatti; Epstein files: si dimette la top lawyer di Goldman Sachs, Kathy Ruemmler; Il sovraccarico informativo degli Epstein files. Epstein Files svelano intrecci di potere, abusi e indagini irrisolte. Epstein Files, potere globale e limiti della giustizia. L'apertura degli Epstein Files ha rilanciato uno degli scandali più complessi degli ultimi decenni. Caso Epstein, la smentita: «Il Caputo dei files non è l'ex eurodeputato». È bastata un'omonimia nei cosiddetti Epstein files per trasformare 48 ore in un incubo politico e personale. Nicola Caputo si è ritrovato catapultato in una vicenda che non lo riguarda. Epstein files: C'è anche l'Italia nei documenti desecretati che fanno tremare il mondo. Numerosi i viaggi in città italiane del finanziere pedofilo. Voli e alberghi a Milano pagati a modelle da un agente suo collaboratore, poi suicida in carcere.