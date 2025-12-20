Clinton in piscina Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze | cosa c’è nei nuovi Epstein files

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha avviato la pubblicazione dei primi Epstein Files, migliaia di documenti e foto sull’ex finanziere morto nel 2019. Il materiale, in gran parte oscurato, non contiene rivelazioni decisive (c'è poco o nulla su Trump) ma riaccende polemiche politiche e mediatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; I momenti salienti della pubblicazione dei file Epstein: Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (e poco Trump); Epstein, pubblicati file e foto: c'è anche Bill Clinton in una vasca idromassaggio. Individuati i nomi di 1.200 vittime; Anche Bill Clinton in vasca con una ragazza nelle foto di Epstein, fiume di file pubblicati dal governo Usa. Ma tantissimi sono oscurati.

