Clinton in piscina Michael Jackson e il principe Andrea sulle gambe di 5 ragazze | cosa c’è nei nuovi Epstein files

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha avviato la pubblicazione dei primi Epstein Files, migliaia di documenti e foto sull’ex finanziere morto nel 2019. Il materiale, in gran parte oscurato, non contiene rivelazioni decisive (c'è poco o nulla su Trump) ma riaccende polemiche politiche e mediatiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Pubblicata la prima parte degli Epstein Files: da Bill Clinton a Michael Jackson, ecco chi c’è (ma i Dem insorgono)

Leggi anche: Epstein files, la LISTA di TUTTI I NOMI "collegati allo scandalo", da Michael Jackson a Courtney Love, da Robert Kennedy Jr. a Bill Clinton e Donald Trump

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; I momenti salienti della pubblicazione dei file Epstein: Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (e poco Trump); Epstein, pubblicati file e foto: c'è anche Bill Clinton in una vasca idromassaggio. Individuati i nomi di 1.200 vittime; Anche Bill Clinton in vasca con una ragazza nelle foto di Epstein, fiume di file pubblicati dal governo Usa. Ma tantissimi sono oscurati.

Clinton in piscina, Michael Jackson e il principe Andre sulle gambe di 5 ragazze: cosa c’è nei “nuovi” Epstein files - Il Dipartimento di Giustizia Usa ha avviato la pubblicazione dei primi Epstein Files, migliaia di documenti e foto sull’ex finanziere morto nel 2019 ... fanpage.it