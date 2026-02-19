Caso Epstein media | arrestato l’ex principe Andrea

Da lapresse.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato arrestato a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. La notizia, confermata da fonti della Bbc e altri media britannici, riguarda le accuse di cattiva condotta legate alla sua attività pubblica e al rapporto con Jeffrey Epstein. L’arresto è avvenuto dopo che sono emersi nuovi dettagli sulle presunte relazioni dell’ex membro della famiglia reale con Epstein. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e ha portato all’attenzione le questioni giudiziarie che lo coinvolgono.

Secondo quanto appreso dalla Bbc e da altri media britannici, l’ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Al fratello di Re Carlo erano stati tolti tutti i titoli reali.  “Nell’ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l’uomo è ancora sotto custodia della polizia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

caso epstein media arrestato l8217ex principe andrea
© Lapresse.it - Caso Epstein, media: arrestato l’ex principe Andrea

Leggi anche: Gb: caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea. Terremoto nella famiglia reale ingleseL'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio, facendo tremare la famiglia reale inglese.

Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten

Video Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; Epstein, il racconto corale delle vittime in un documentario; Il libro nero di Epstein: il video segreto del maggiordomo che poteva cambiare tutto; Caso Epstein, William e Kate vicini alle vittime: Sconvolti per il contenuto delle rivelazioni.

caso epstein media arrestatoCaso Epstein, arrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Il fratello del Re è accusato di abuso d'ufficioAndrea Windsor-Mountbatten, fratello di re Carlo III, è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio. Lo riportano la Bbc e altri media britannici. L'arresto è avvenuto nella sua ... rainews.it

Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: Nessuno è al di sopra della leggeClamoroso sviluppo dello scandalo nella casa reale britannica. La polizia è intervenuta stamattina nella tenuta di Sandringham. Re Carlo aveva dato piena ... huffingtonpost.it