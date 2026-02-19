Caso Epstein media | arrestato l’ex principe Andrea

L’ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato arrestato a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. La notizia, confermata da fonti della Bbc e altri media britannici, riguarda le accuse di cattiva condotta legate alla sua attività pubblica e al rapporto con Jeffrey Epstein. L’arresto è avvenuto dopo che sono emersi nuovi dettagli sulle presunte relazioni dell’ex membro della famiglia reale con Epstein. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e ha portato all’attenzione le questioni giudiziarie che lo coinvolgono.

Secondo quanto appreso dalla Bbc e da altri media britannici, l'ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato arrestato con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Al fratello di Re Carlo erano stati tolti tutti i titoli reali. "Nell'ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia".