EP 20 | Portobello l' incubo di Enzo Tortora in un' altra grande serie di Marco Bellocchio

Enzo Tortora ha vissuto un incubo legato a Portobello, il programma che ha rivoluzionato la televisione italiana. La sua partecipazione è rimasta impressa nella memoria come uno dei momenti più difficili della sua carriera, tra accuse infondate e tensioni con i conduttori. Marco Bellocchio firma una nuova serie che ricorda quegli eventi, con scene che riprendono i momenti più intensi e le controversie legate al programma. La serie, disponibile su HBO, offre uno sguardo approfondito sulla figura di Tortora e sul suo ruolo nel varietà.

Nella puntata di oggi parliamo di Portobello, la prima serie italiana di HBO diretta da Marco Bellocchio. Poi de Il filo del ricatto, storia vera di un Davide contro Golia, ritorno al cinema di Gus Van Sant. Infine di Scarlet, film d'animazione giapponese che rivisita l'Amleto. E per chiudere facciamo chiarezza sulla polemica scoppiata attorno al Festival di Berlino. Crediti musicali: "Too Cool" Kevin MacLeod (incompetech.com) – Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License. Nell'episodio sono stati utilizzati estratti audio dai trailer di Portobello (HBO Max), Il filo del ricatto (BiM Distribuzione), Scarlet (Sony Pictures).