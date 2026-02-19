Entrano i politici esce il quartiere | amministrazione contestata nella X Municipalità a Bagnoli

I politici sono entrati nella sede della X Municipalità a Bagnoli, mentre il quartiere si infiammava per le proteste. La discussione si è concentrata sui lavori per l'America’s Cup, già avviati tra le polemiche dei residenti. Alcuni cittadini hanno bloccato l’ingresso, chiedendo spiegazioni sui costi e sull’impatto ambientale. La riunione si è trasformata in un confronto acceso tra amministratori e abitanti, che chiedevano maggiore trasparenza. La tensione si è fatta sentire anche fuori dalla sede, con un corteo di protesta. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Aula occupata dai comitati durante il primo consiglio sull'America's Cup. Contestati sforamenti delle polveri e mancata gestione del bradisismo. Poi corteo e blocco dei tir Contestazioni e proteste, ieri pomeriggio, nella sede della X Municipalità di via Acate a Bagnoli. Ordine del giorno, il primo consiglio municipale incentrato sull'America's Cup, a lavori già ampiamente - e tra le polemiche – avviati.L'incontro è iniziato con un'occupazione dimostrativa dell'aula. I manifestanti, numerosi rappresentanti dei comitati che stanno animando le proteste di questi mesi nel quartiere flegreo, si sono seduti tra i banchi del consiglio, come a sottolineare di poter rappresentare il quartiere più di chi dovrebbe farlo per lavoro.