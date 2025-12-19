Bagnoli ha deciso di riunire la comunità, prendendo la sala della Municipalità per un'assemblea dedicata all'America's Cup. Un incontro che mette in luce come questa grande competizione influisca sul futuro del territorio, affrontando temi e prospettive senza il coinvolgimento diretto delle istituzioni. Un momento di confronto autentico, dove le voci locali si fanno portavoce di un cambiamento che riguarda tutti.

"Cosa c'è dietro l'America's Cup?": Bagnoli si prende la sala della Municipalità per un'assemblea

Bagnoli discute dell'impatto della Coppa America di vela sul proprio futuro, e lo fa ancora una volta senza le istituzioni. Nella giornata di oggi, i comitati e le associazioni di quartiere si sono dati appuntamento alle 16.30 per un incontro nella sede della X Municipalità di via Acate. Il tutto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

