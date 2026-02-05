In strada si sono affrontati due amici, scatenando una rissa. La lite è finita con un ferito e l’arrivo della polizia, che ha calmato gli animi e portato via uno dei coinvolti. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, sorpresa dall’escalation improvvisa.

**Un litigio tra conoscenti in una via della Spezia diventa un episodio di cronaca con un ferito e un intervento della polizia.** È successo nella tarda serata di ieri, 31 gennaio 2026, in una via residenziale della città di Spezia, nel quartiere della via Antoniana. Due uomini, entrambi residenti in zona, si sono scontrati in un diverbio all’interno dell’abitazione di uno dei due, provocando l’espulsione in strada. L’episodio, che ha visto coinvolte forze dell’ordine, è finito in un ferito leggero, trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La polizia è intervenuta rapidamente dopo la segnalazione, e il bilancio è stato di un paziente, colpito da escoriazioni, e un incidente in via di risoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra amici in piazza porta a intervento della polizia: lite termina in via

Nella mattinata di oggi, 20 gennaio 2026, la Polizia Locale di Taranto è intervenuta in Piazza Garibaldi a seguito di una segnalazione riguardante una presunta tentata estorsione.

Scontri a Torino al corteo pro Palestina: cariche della polizia con idrante e lacrimogeni

