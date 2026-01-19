Il bilancio dei nuovi controlli della polizia tra zona universitaria trasporti e stazione

Nel corso di una settimana, le autorità hanno intensificato i controlli nelle aree universitarie, nei trasporti e presso la stazione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità. Questa operazione ha portato all’adozione di diversi provvedimenti volti a contrastare l’immigrazione clandestina e a rafforzare le misure di vigilanza nelle zone più frequentate della città.

Sette giorni di controlli serrati tra il centro e le periferie si conclude con altrettanti provvedimenti per contrastare l'immigrazione clandestina. La polizia di Stato di Bologna ha eseguito sette espulsioni nei confronti di cittadini irregolari, tutti con precedenti penali di rilievo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tolleranza zero della Polizia Locale: smentita rapina in via Piave, controlli a tutto spiano in zona Stazione e presso 'La Città del Cinema'

La Polizia Locale di Foggia ha confermato l’assenza di episodi di rapina in via Piave, smentendo notizie circolate recentemente. I controlli sono proseguiti intensamente nel fine settimana, con particolare attenzione alle zone della Stazione e de ‘La Città del Cinema’, garantendo la sicurezza dei cittadini e mantenendo alta la presenza sul territorio.

Zona universitaria. Tra spaccio e degrado: "È il regno dei pusher. Ormai siamo disillusi"

Nella zona universitaria di piazza Verdi, il confronto tra studenti e attività illecite è quotidiano. Tra spacciatori e degrado, alcuni cittadini e studenti si organizzano per vigilare e tutelare il proprio spazio. La presenza di 'sentinelle' che sorvegliano gli angoli della piazza testimonia il bisogno di attenzione e di un ambiente più sicuro, in un contesto spesso segnato da problemi di ordine pubblico.

