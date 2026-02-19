Energia pubblicata la ripartizione delle royalties | fondi anche a Licata

Il decreto sulla ripartizione delle royalties ha assegnato fondi anche a Licata, dopo il fatto che le entrate derivanti dall’estrazione offshore di petrolio sono state distribuite tra tre Comuni delle province di Agrigento e Caltanissetta. La decisione coinvolge le risorse provenienti dai giacimenti Argo-Cassiopea, che producono petrolio in mare aperto. La distribuzione mira a sostenere lo sviluppo locale e a finanziare progetti pubblici. La ripartizione è stata pubblicata ufficialmente e entrerà in vigore nel 2024.

È stato pubblicato il decreto che ripartisce tra tre Comuni costieri delle province di Agrigento e Caltanissetta la quota delle royalties per le produzioni estrattive offshore del 2024 dai giacimenti Argo-Cassiopea. Alla Sicilia spettano 1,8 milioni di euro, di cui 545 mila euro, pari al 30% del.