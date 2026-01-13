Royalties Eni sbloccati i pagamenti | fondi annuali anche a Licata

Eni ha annunciato lo sblocco dei pagamenti delle royalties, con fondi annuali anche per Licata. Questa modifica riguarda i comuni interessati dai giacimenti Argo-Cassiopea, che riceveranno le somme previste su base annua anziché triennale. La misura mira a garantire un flusso più regolare di risorse, contribuendo al sviluppo locale e alla pianificazione delle comunità interessate.

C'è anche Licata tra i comuni che riceveranno le royalties legate ai giacimenti Argo-Cassiopea su base annuale e non più triennale. È l’esito dell’accordo raggiunto dall’assessorato regionale dell’Energia con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che pone fine a uno stallo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Crisi Amt, arrivati i fondi. Sbloccati i pagamenti per i debiti di dicembre. “Ora si può ripartire”

Leggi anche: Medolla, dopo mesi di protesta sbloccati i pagamenti del salario accessorio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Royalties idrocarburi: sbloccati 10,5 milioni per sette comuni siciliani - Dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi arrivano 10,5 milioni di euro per sette comuni siciliani: sono Ragusa, Gela, Mazara del Vallo, Nicosia, Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato. rainews.it

Comune Crotone, 10 milioni da royalties e accordo Eni - Così il sindaco di Crotone, Vicenzo Voce, ha definito la gestione coordinata delle risorse finanziarie che provengono da entrate esterne ... ansa.it