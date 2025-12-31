Energia eolica | il fronte del no A gennaio l’assemblea del Parco

A gennaio si svolgerà l’assemblea del Parco delle Foreste Casentinesi per discutere la proposta di installare un parco eolico con sei pale alte 200 metri vicino a Croce ai Mori. La realizzazione di questa infrastruttura ha suscitato diverse opposizioni, riflettendo le preoccupazioni sulla tutela ambientale e il rispetto del territorio. Questa decisione rappresenta un punto di confronto importante tra sviluppo energetico e conservazione naturale.

CASENTINO Continuano le prese di posizione sulla proposta di realizzare un parco eolico con sei pale alte 200 metri lungo il crinale nei pressi di Croce ai Mori, in prossimità dei confini del Parco delle Foreste Casentinesi. A metà gennaio, dopo il Consiglio direttivo dell'Ente, si riunirà anche la Comunità del Parco. Intanto a Londa nella sala polifunzionale di Rincine c'è stata un'assemblea pubblica per discutere sull'impianto eolico alla quale hanno partecipato numerosi cittadini di questo versante. Durante l'incontro, la cittadinanza si è mostrata contraria al progetto, puntando il dito anche sul mancato coinvolgimento della popolazione.

