Vent’anni dopo la loro istituzione le autostrade del mare si confermano uno dei pilastri del trasporto intermodale italiano, ponendosi come alternativa al trasporto su gomma per le tratte a corto raggio. Il short sea shipping consente di spostare merci, e in qualche caso persone, su rotte marittime regolari, frequenti e a basso impatto, per alleggerire il traffico stradale, collegare regioni periferiche con benefici economici e ambientali. Per rendere il procedimento di carico e scarico più rapido ed efficiente si utilizzano navi Ro-Ro (Roll-onRoll-off), dotate di rampe per trasportare carichi su ruote come auto, camion e vagoni ferroviari, senza l’impiego di gru. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cabottaggio. Vent’anni di impegno e sostenibilità

