Cabottaggio Vent’anni di impegno e sostenibilità

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vent’anni dopo la loro istituzione le autostrade del mare si confermano uno dei pilastri del trasporto intermodale italiano, ponendosi come alternativa al trasporto su gomma per le tratte a corto raggio. Il short sea shipping consente di spostare merci, e in qualche caso persone, su rotte marittime regolari, frequenti e a basso impatto, per alleggerire il traffico stradale, collegare regioni periferiche con benefici economici e ambientali. Per rendere il procedimento di carico e scarico più rapido ed efficiente si utilizzano navi Ro-Ro (Roll-onRoll-off), dotate di rampe per trasportare carichi su ruote come auto, camion e vagoni ferroviari, senza l’impiego di gru. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

