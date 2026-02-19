Emilia-Romagna la ‘Ndrangheta al microscopio | docufilm e dibattito sull’infiltrazione mafiosa nel territorio

La ‘Ndrangheta si è infiltrata in Emilia-Romagna, causando preoccupazione tra le autorità. La proiezione del docufilm ‘Aemilia 220’ a Albinea ha attirato oltre 110 persone, interessate a capire come la mafia abbia esteso le sue radici nel territorio. Il film ricostruisce i dettagli delle infiltrazioni e dei traffici illeciti, mentre il dibattito con il giudice Andrea Rat e il giornalista Paolo Bonacini ha approfondito le sfide di combattere questa presenza criminale. La serata si è conclusa con un confronto diretto tra pubblico e esperti.

La 'Ndrangheta nell'Emilia: un Docufilm Scuote Albinea e Accende il Dibattito sulla Legalità. Albinea, Reggio Emilia – Oltre 110 persone hanno partecipato martedì sera alla proiezione del docufilm 'Aemilia 220-La Mafia sulle rive del Po', seguita da un dibattito con il giornalista Paolo Bonacini e il giudice Andrea Rat, protagonista del processo Aemilia che ha svelato l'infiltrazione della 'ndrangheta nel tessuto socio-economico dell'Emilia-Romagna. L'evento, promosso dal Comune di Albinea e dall'Associazione Reggio Diritti e Libertà, ha offerto un'occasione di riflessione sulla crescente presenza mafiosa in una regione tradizionalmente considerata al riparo da tali fenomeni.