Elude posto di blocco e si da alla fuga | indagine della municipale

Un uomo in moto ha eluso un posto di blocco a Nocera Inferiore, causando l'intervento della polizia municipale e della stradale di Angri. Non ha rispettato l'alt e ha accelerato, cercando di scappare tra le vie della città. La scena si è verificata ieri pomeriggio, quando gli agenti hanno tentato di fermarlo per controlli di routine. La fuga ha attirato l'attenzione dei residenti, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarlo. La vicenda resta sotto indagine.

Gli agenti hanno sequestrato, a Nocera Inferiore, un mezzo senza assicurazione obbligatoria ed elevato otto denunce per violazioni al Codice della Strada Non si è fermato all'alt ad un posto di blocco, scappando in sella alla sua moto. È accaduto ieri a Nocera Inferiore, durante posti di blocco disposti dalla polizia municipale insieme a quelli della stradale di Angri. Gli agenti stanno svolgendo una serie di indagini, ora, per individuare l'uomo, grazie anche alla videosorveglianza comunale. Si lavora per ricostruire il percorso del mezzo. Il conducente rischia una multa, secondo quanto previsto dalla legge.