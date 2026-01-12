Forzano posto di blocco e causano incidente | uno fermato l’altro in fuga Statale bloccata ore a Sedrina

Lunedì sera, sulla strada statale della Val Brembana a Sedrina, si è verificato un incidente causato da un veicolo che, forzando un posto di blocco, ha provocato l’interruzione del traffico. Uno degli autisti è stato fermato, mentre l’altro è fuggito, rendendo difficile la gestione della situazione. La strada è rimasta bloccata per diverse ore mentre le forze dell’ordine intervenivano per chiarire l’accaduto.

Sedrina. Strada statale della Val Brembana bloccata lunedì sera, 12 gennaio, per un incidente causato da un uomo secondo le prime informazioni fuggito a un posto di blocco. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19.30, all'altezza della galleria di Botta di Sedrina. Nell'impatto sono rimaste ferite in modo lieve due donne, da quanto risulta a bordo dell'altra auto: hanno 39 e 53 anni. Il posto di blocco sarebbe stato organizzato in seguito a una serie di furti denunciati negli ultimi giorni in alta valle. Gli ultimi colpi sarebbero avvenuti nel tardo pomeriggio a Moio de Calvi. I cittadini avrebbero segnalato un'Alfa Junior sospetta, secondo i primi accertamenti risultata rubata.

