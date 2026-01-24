Furto di minicar ad Avellino e posto di blocco forzato ladri feriscono agente | l' epilogo della folle fuga

A Avellino, un tentativo di furto di minicar si è concluso con un inseguimento e un incidente durante un posto di blocco. Durante l’operazione, alcuni ladri hanno ferito un agente, portando all’arresto di tre giovani e alla denuncia di un altro. L’episodio evidenzia le difficoltà e i rischi legati ai controlli di sicurezza nelle zone urbane.

Furto di una minicar, inseguimento e arresti: è questo il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri ad Avellino. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, quattro giovani sono stati fermati dopo aver tentato di sottrarre un veicolo nel centro cittadino, con l'obiettivo di darsi alla fuga. Tre maggiorenni sono stati arrestati, mentre un minorenne è stato denunciato. La segnalazione e l'intervento immediato della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando una chiamata di emergenza è giunta alla Sala Operativa della Questura di Avellino.

