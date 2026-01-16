Il nuovo taglio di capelli di Skyler Eva | la figlia di Elisabetta Canalis sfoggia la frangia a tendina

Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis, ha recentemente cambiato acconciatura con una frangia a tendina. Il nuovo look è stato realizzato durante una visita a domicilio dal parrucchiere. Questa modifica evidenzia uno stile semplice e naturale, adatto a un volto giovane e fresco. Un aggiornamento che sottolinea l’attenzione alla cura dei dettagli e alla praticità, senza rinunciare alla raffinatezza.

