Elisabetta Canalis con l' ex marito Brian | Felici di questa nuova esperienza Spunta la foto insieme alla figlia Skyler

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Tra i due il sentimento è finito, ma restano dei genitori uniti per il bene della (meravigliosa) bambina, nata dal loro amore Può finire l'amore per il partner, ma mai quello per i figli. Lo sa bene Elisabetta Canalis, la nota showgirl sarda che oggi è felice accanto ad Alvise Rigo. In passato lo è stata con Brian Perri, ortopedico americano specializzato in chirurgia ricostruttiva, suo ex marito. Sposati dal 2014 al 2023, dal loro amore - il 29 settembre 2015 - è nata a Los Angeles la piccola Skyler Eva. Ormai cresciuta, Skyler cresce circondata dall'amore dei genitori (ormai separati).🔗 Leggi su Today.it

Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis, ha recentemente cambiato acconciatura con una frangia a tendina.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno confermato la loro relazione pubblicando la prima foto insieme sui social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le discoteche non sono finite all’improvviso: è cambiato il modo di vivere la musica, diventata solo un sottofondo; I jeans strappati di Elisabetta Canalis diversi dai jeans strappati che hanno in mente i millennials; Physical: da 100 a 1 il reality in Italia con Federica Pellegrini, Jury Chechi, Elisabetta Canalis; Firenze, quando la notte era ancora nostra: i ricordi delle discoteche negli anni d’oro del divertimento.

I jeans strappati di Elisabetta Canalis molto diversi dai jeans strappati che hanno in mente i millennialsLa guerra tra generazioni non si combatte solo con la tecnologia o con le idee, ma anche (e soprattutto) con le scelte di stile. E se c’è un capo che più di ogni altro racconta questo scontro silenzio ... elle.com

Elisabetta Canalis, il look da avere in autunno è con bermuda e camicia (da indossare senza reggiseno)L’autunno 2025 si avvicina ed Elisabetta Canalis sembra essere già pronta per accoglierlo con stile. Sui social ha infatti proposto un look tutto da imitare con bermuda e camicia coordinata (da ... fanpage.it

Sangue, rigenerazione e pelle luminosa: l’ultima scelta beauty di Elisabetta Canalis non passa inosservata. Una tecnica già usata in medicina rigenerativa che, applicata al viso, promette risultati visibili fin dalle prime sedute - facebook.com facebook