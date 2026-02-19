Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che le elezioni comunali del 2026 si terranno il 24 e 25 maggio. Questa decisione riguarda 626 comuni italiani, tra cui alcune grandi città e molti paesini. La scelta delle date mira ad agevolare la partecipazione degli elettori, considerando anche le festività e le esigenze logistiche. Le urne saranno aperte per due giorni, permettendo a cittadini e candidati di prepararsi in anticipo. La data ufficiale ha già suscitato reazioni tra i partiti politici.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e l’8 giugno. Andranno al voto anche quei comuni che rinnovarono le loro cariche in piena pandemia, con elezioni nel settembre 2020. Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento replica duramente alle affermazioni dell’ex premier su Otto e. Il giorno di carnevale è passato, ora è il tempo della rievocazione storica: a Santa. Comunicato Stampa La 45ª edizione dell’evento conferma il prestigio della manifestazione, tra carri giganti e. ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE A San Lorenzello il laboratorio creativo dove allestimenti, balloon art e sweet table. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Comunali 2026, si vota il 24 e il 25 maggio

Elezioni comunali 2026, le date sul tavolo: primo turno il 24-25 maggio e ballottaggi il 7-8 giugnoLe elezioni comunali 2026 sono previste con il primo turno il 24-25 maggio e il ballottaggio il 7-8 giugno.

Elezioni comunali, Pontenure e Ferriere al voto il 24 e 25 maggioIl Consiglio dei ministri ha deciso che Pontenure e Ferriere voteranno il 24 e 25 maggio per le elezioni comunali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.