Elezioni provinciali summit nel centrosinistra | cresce l’ipotesi di una lista alternativa al PD

In vista delle elezioni provinciali del 28 febbraio nel sannita, il centrosinistra si prepara con iniziative e incontri tra le diverse forze politiche. Tra i temi principali, si discute la possibilità di una lista alternativa al PD, nel tentativo di unire le energie e le proposte di un’area politica che mira a rappresentare al meglio le esigenze del territorio. Le dinamiche interne continuano a evolversi, segnando un momento di confronto e riflessione per il centro-sinistra locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel centrosinistra sannita sono cominciate le manovre in vista delle Elezioni Provinciali del 28 Febbraio. L'indiscrezione circola da giorni: alle Provinciali potrebbe nascere una lista alternativa al Partito Democratico. Non un capriccio, ma una necessità politica. Il campo largo, quello sbandierato a livello regionale, in provincia non sta in piedi. Troppi veti. Troppi rancori. Troppe ambizioni che si urtano. Da un lato Clemente Mastella, che dopo il risultato alle Regionali non ha alcuna intenzione di sedersi a tavoli dove non comanda. Almeno sul piano locale. La leadership del centrosinistra nel Sannio, nella sua visione, non si negozia.

