Elezioni a Roma la Lega indica Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco

La Lega ha annunciato Antonio Maria Rinaldi come candidato a sindaco di Roma in vista delle prossime elezioni amministrative. La scelta mira a rappresentare un progetto politico per la città, con l’obiettivo di affrontare le sfide locali attraverso un profilo riconosciuto e una strategia mirata. La candidatura di Rinaldi si inserisce nel contesto di un confronto elettorale che coinvolge diverse forze politiche per il futuro della capitale.

