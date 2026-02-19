Crotone al voto | sfide economiche e rinnovamento amministrativo al centro delle elezioni del 24-25 maggio

Crotone si appresta a votare il 24 e 25 maggio, dopo un commissariamento che ha durato due anni. La causa è il mancato accordo tra le forze politiche sulla guida della città. Gli elettori devono decidere tra candidati con promesse di rilancio economico e rinnovamento amministrativo. La sfida principale riguarda come affrontare le difficoltà di un territorio segnato da disoccupazione e problemi infrastrutturali. Le urne apriranno tra pochi giorni, portando un cambiamento atteso dai cittadini.

Crotone al voto: una sfida per il futuro tra commissariamenti e rinnovamento amministrativo. Crotone si prepara a scegliere il suo nuovo sindaco e consiglio comunale il 24 e 25 maggio, insieme ad altri 626 comuni italiani. La tornata elettorale, ufficializzata dal Consiglio dei Ministri, si inserisce in un contesto complesso per la città e la regione Calabria, segnato da sfide economiche, sociali e, in alcuni casi, dalla necessità di superare periodi di commissariamento. Una primavera di scelte per la Calabria. La decisione del governo, formalizzata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, definisce un calendario elettorale che coinvolgerà 75 comuni calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia. Comuni al voto il 24 e 25 maggio: si guarda al tagliando elettorale a Montenero di BisacciaIl 24 e 25 maggio, i cittadini di Montenero di Bisaccia voteranno per eleggere il nuovo sindaco, a causa delle recenti dimissioni di un primo cittadino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elezioni Provinciali a Crotone, l'appello di Noi Moderati: 'Serve un confronto serio e trasparente'; Crotone, Noi moderati rivendica la presidenza della Provincia. Elezioni comunali 2026: ecco i comuni al voto nella provincia di Crotone facebook