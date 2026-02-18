cdm elezioni il 24 e 25 maggio in 626 comuni 15 capoluoghi al voto

Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia. La decisione riguarda tutti i votanti di queste città, che dovranno scegliere nuovi sindaci e consiglieri comunali. Le consultazioni si svolgeranno su due giorni, come richiesto dalla normativa vigente, per facilitare la partecipazione degli elettori. La data ufficiale è stata comunicata durante il Consiglio dei ministri di questa settimana. Ora si attende l’approvazione ufficiale del decreto.

Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 24 e 25 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 15 capoluoghi (Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Elezioni di primavera, trattative e retroscena dei candidati a sindaco nei 9 comuni Agrigentini al votoA primavera, nove comuni dell’Agrigentino torneranno alle urne per le elezioni amministrative.

