Amministrative | ecco i comuni dove si vota in provincia di Salerno

A Salerno, le elezioni comunali si svolgono in diversi paesi della provincia, dove i cittadini si preparano a scegliere i nuovi sindaci. La causa principale è il rinnovo delle amministrazioni locali, previsto per la prossima settimana. In alcuni comuni, come Battipaglia e Agropoli, si registra una forte partecipazione di candidati e liste civiche. Le urne saranno aperte dalle prime ore del mattino fino a sera, offrendo a tutti l’opportunità di esprimere la propria preferenza. La consultazione riguarda circa dieci comuni, ciascuno con le proprie sfide e candidati.

Tempo di lettura: 2 minuti Come dire di essere candidato a Sindaco senza dire di essere candidato a Sindaco. Per la seconda volta anche ieri Vincenzo De Luca dopo averlo già fatto durante appuntamento sui social ha parlato da candidato a Sindaco di Salerno pur senza dirlo esplicitamente. Una serie di elenchi di opere pubbliche molte delle quali finanziate proprio durante la sua presidenza alla regione Campania. Nel frattempo in attesa che non solo De Luca ufficializzi la sua candidatura (che dovrà essere sostenuta dal campo largo, senza però una parte delle forze che lo compongono come movimento cinque stelle e AVS che hanno fatto sapere di essere contrari alla candidatura del già Sindaco di Salerno) ma soprattutto che anche le altre forze politiche esprimano dei candidati, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha ufficializzato le date in cui i 626 comuni italiani andranno al voto.