Chi sono genitori di Elena Sofia Ricci il padre Barucchieri e la madre Elena Ricci Poccetto | L’ho conosciuto solo a trent’anni

Elena Sofia Ricci è figlia di Elena Ricci Poccetto, scenografa, e di Pino Passalacqua, regista. Tuttavia, il suo vero padre biologico è lo storico d’arte Paolo Barrucchieri, che ha conosciuto solo all’età di trent’anni. Questa situazione ha influenzato la sua vita e la sua carriera, creando un percorso personale complesso e ricco di sfumature.

La madre di Elena Sofia Ricci era la scenografa Elena Ricci Poccetto e il compagno di lei era il regista Pino Passalacqua, ma il vero padre dell’attrice era lo storico d’arte Paolo Barrucchieri. La Ricci ha conosciuto il padre biologico solo a trent’anni. “Mi era sempre stato detto che non mi aveva voluto. Ero stata programmata per tagliarlo fuori dalla mia vita . A un certo punto ho capito che c’era qualcosa che non andava nella mia vita e che era cruciale capire chi fosse veramente mio padre. Ho scoperto che era un uomo che aveva commesso molti errori. Non aveva avuto abbastanza forza per impugnare il suo diritto di farmi da padre” Del rapporto con la madre, Elena Sofia Ricci racconta i segreti e gli aspetti inediti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

