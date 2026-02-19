Elena di Euripide dal 19 febbraio al Teatro Arcobaleno

Satira e scene brillanti nell'opera più innovativa e trasgressiva del tragediografo greco. Una trama sorprendentemente complicata con situazioni al limite del surreale Elena di Euripide sarà al Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), dal 19 febbraio all'1 marzo. Elena è la tragedia più trasgressiva e innovativa tra quelle euripidee. Il tragediografo greco rovescia il mito di Elena e mette in scena la personificazione della traditrice per eccellenza e ne fa una donna ideale, fedele a Menelao e madre piena di rimpianti per aver abbandonato la figlia Ermione. Euripide si diverte a complicare una trama già di per sé sorprendente con l'incostante oscillazione delle responsabilità divine e umane, creando un crescendo di situazioni al limite del surreale, fino ad un imbroglio che permette ad Elena e Menelao, nel frattempo entrato anche lui nel vortice della trama, di lasciare l'Egitto.