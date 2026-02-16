figli maschi al teatro golden dal 19 febbraio

Il Teatro Golden apre le porte il 19 febbraio con la commedia “Figli maschi”, portando sul palco una storia che mette in discussione la credenza popolare secondo cui avere un figlio maschio sia sempre una fortuna. La pièce, scritta e interpretata da attori esperti, mostra le difficoltà e le sorprese di una famiglia alle prese con il desiderio di un cambiamento. Durante lo spettacolo, il pubblico può seguire le vicende di una coppia che cerca di capire cosa significhi davvero essere genitori di un maschio oggi.

Avere un figlio maschio è ancora sinonimo di fortuna? L'esilarante commedia farà scoprire se cadrà la secolare credenza e si riuscirà a soddisfare il desiderio di cambiamento Figli maschi, l'irresistibile commedia dalla regia di Leonardo Buttaroni, sarà al Teatro Golden dal 19 febbraio all'8 marzo. Lo spettacolo vedrà in scena la simpatia de I Centouno, Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli, insieme a Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo. Ognuno di noi avrà sentito pronunciare almeno una volta nella vita il desueto adagio "Auguri e figli maschi", anche in un romanzo o in un vecchio film.

