Finalmente Edoardo Bove A 415 giorni dall’intervento al cuore il centrocampista torna a giocare | ecco dove e come può farlo

Dopo 415 giorni dall’intervento al cuore, Edoardo Bove torna in campo. Dopo aver vissuto un periodo di assenza a causa di un malore durante una partita con la Fiorentina, il centrocampista ha firmato con il Watford, squadra inglese. Questa nuova tappa rappresenta un importante passo nel suo percorso di recupero e ripresa dell’attività professionale. Ecco dove e come potrà tornare a giocare.

Ma l'iter è stato lungo e difficile. Il terrore, la disperazione, l’attesa, l’operazione, il recupero e adesso, finalmente, il campo. Sei capitoli di una storia a lieto fine che poteva invece chiudersi in modo drammatico. «Se avrò paura, se non sarò tranquillo, mi ritirerò», aveva detto. Invece eccolo, con la solita grinta e la volontà di giocare a calcio adesso più che mai. E per lui si prepara un nuovo esordio, lontano dall’Italia dove, con le normative attuali, non può scendere in campo a causa del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato. Tra tante offerte, Edo ha scelto il Watford, un club londinese che milita in Championship, torneo equivalente alla nostra Serie B. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

