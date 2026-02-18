Cirielli lascia il consiglio Regionale della Campania

Edmondo Cirielli si dimette dal consiglio regionale della Campania a causa di una presunta incompatibilità con il suo ruolo di membro dell’assemblea. La decisione arriva durante la seduta, dove il politico del centrodestra ha spiegato di aver deciso di lasciare per evitare conflitti tra incarichi pubblici. Cirielli, noto per la sua attività politica e per aver guidato l’opposizione, ha sottolineato di aver preso questa scelta per rispettare le normative vigenti. La sua uscita apre un nuovo capitolo nel panorama politico regionale.

Edmondo . Il candidato del centro destra alle elezioni e capo dell'opposizione ha annunciato le sue dimissioni in apertura della seduta dell'assemblea "per una condizione di evidente incompatibilità" con l'incarico ricoperto di membro della Camera dei Deputati e di viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni. "Ho deciso di optare non solo per il mio ruolo di parlamentare - ha detto Cirielli - ma anche per l'incarico governativo che ricopro in una situazione complessa sul piano internazionale come quella che stiamo vivendo".🔗 Leggi su Napolitoday.it

