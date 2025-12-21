Scuola Viva in cantiere | oltre 70 milioni per l’edilizia scolastica nella Città Metropolitana di Napoli
Il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato un nuovo pacchetto di interventi destinati alle scuole superiori del territorio, con risorse complessive che superano i 70 milioni di euro. Gli stanziamenti derivano dall’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dal piano Scuola Viva in cantiere, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, sostenibilità e qualità degli spazi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Città Metropolitana, dal Consiglio ok a 72 milioni per le scuole e sicurezza stradale. Entra nel vivo il piano “Scuola Viva in cantiere”
Leggi anche: Oltre sette milioni per le strade provinciali, avviato il nuovo piano della Città Metropolitana
Scuola, oltre 70 milioni per la sicurezza e il futuro degli studenti; Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio ok a 72 milioni per le scuole e stop a impianti rifiuti ad Acerra; Scuola, Abagnale: “Oltre 70 milioni per la sicurezza - - Quotidiano di Informazioni; Scuola, Abagnale: Oltre 70 milioni per sicurezza e futuro dei nostri studenti.
Scuola, Abagnale: “Oltre 70 milioni per la sicurezza” - “Il Consiglio Metropolitano ha varato provvedimenti importanti per l’edilizia scolastica del nostro territorio. msn.com
Scuola Viva in cantiere – Finanziamenti per 30 scuole - Si comunica altresì che l’avviso pubblico di “Scuola Viva in cantiere” relativo alla I sessione dell’annualità 2024 sarà pubblicato entro questo mese di marzo. regione.campania.it
Cantiere della scuola primaria di Soci: il punto fatto da Vagnoli dopo i sopralluoghi - "Proseguono in modo spedito i lavori di ristrutturazione da oltre 3 milioni di euro della scuola elementare di Soci. lanazione.it
Rievocazione del Presepe Vivente – Conclusione del progetto Scuola Viva Campania Oggi si è svolta la Rievocazione del Presepe Vivente, momento conclusivo del progetto Scuola Viva Campania – II Annualità, Programmazione 2021/2027 RE-STARE - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.