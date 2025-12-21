Scuola Viva in cantiere | oltre 70 milioni per l’edilizia scolastica nella Città Metropolitana di Napoli

Il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato un nuovo pacchetto di interventi destinati alle scuole superiori del territorio, con risorse complessive che superano i 70 milioni di euro. Gli stanziamenti derivano dall’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dal piano Scuola Viva in cantiere, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, sostenibilità e qualità degli spazi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

