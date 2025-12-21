Scuola Viva in cantiere | oltre 70 milioni per l’edilizia scolastica nella Città Metropolitana di Napoli

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Metropolitano di Napoli ha approvato un nuovo pacchetto di interventi destinati alle scuole superiori del territorio, con risorse complessive che superano i 70 milioni di euro. Gli stanziamenti derivano dall’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dal piano Scuola Viva in cantiere, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, sostenibilità e qualità degli spazi scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Città Metropolitana, dal Consiglio ok a 72 milioni per le scuole e sicurezza stradale. Entra nel vivo il piano “Scuola Viva in cantiere”

Leggi anche: Oltre sette milioni per le strade provinciali, avviato il nuovo piano della Città Metropolitana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Scuola, oltre 70 milioni per la sicurezza e il futuro degli studenti; Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio ok a 72 milioni per le scuole e stop a impianti rifiuti ad Acerra; Scuola, Abagnale: “Oltre 70 milioni per la sicurezza - - Quotidiano di Informazioni; Scuola, Abagnale: Oltre 70 milioni per sicurezza e futuro dei nostri studenti.

scuola viva cantiere oltreScuola, Abagnale: “Oltre 70 milioni per la sicurezza” - “Il Consiglio Metropolitano ha varato provvedimenti importanti per l’edilizia scolastica del nostro territorio. msn.com

Scuola Viva in cantiere – Finanziamenti per 30 scuole - Si comunica altresì che l’avviso pubblico di “Scuola Viva in cantiere” relativo alla I sessione dell’annualità 2024 sarà pubblicato entro questo mese di marzo. regione.campania.it

Cantiere della scuola primaria di Soci: il punto fatto da Vagnoli dopo i sopralluoghi - "Proseguono in modo spedito i lavori di ristrutturazione da oltre 3 milioni di euro della scuola elementare di Soci. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.