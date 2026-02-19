Edilizia scolastica a Perugia la scuola di San Martino lavori ripresi Sant' Erminio a marzo il cantiere

A Perugia, i lavori sulla scuola di San Martino sono ripresi dopo mesi di stop, a causa di ritardi nei finanziamenti. La struttura, nuova e costata 4,3 milioni di euro provenienti dai fondi Pnrr, era ferma da tempo. Nel frattempo, anche il cantiere di Sant’Erminio, con un investimento di 2,5 milioni di euro, dovrebbe riprendere a marzo. Le due scuole sono fondamentali per le comunità locali, che attendono da tempo interventi concreti. Le attività di ristrutturazione riprenderanno nelle prossime settimane.

L'assessore Tizi risponde alla interrogazione del gruppo di Forza Italia sullo stato di avanzamento e sui ritardi registrati Due territori perugini, due scuole bisognose di lavori ma ancora ferme al palo. Stiamo parlando della scuola primaria di San Martino in Campo - struttura nuova per un importo di 4,3 milioni di euro con fondi Pnrr - e della primaria di Sant'Erminio - fondi 2 milioni 500 mila euro per l'adeguamento sismico e l'efficientamento - che sono state oggetto di dibattito in consiglio comunale dopo l'interrogazione del gruppo di Forza Italia, a firma di Edoardo Gentili e Augusto Peltristo, riguardo all'avanzamento del piano comunale di edilizia scolastica.

