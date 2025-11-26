Eddie Howe lamenta cadute di concentrazione mentre la doppietta di Aubemeyang vede il Newcastle sperperare il vantaggio nella sconfitta del Marsiglia

2025-11-26 01:00:00 Il web non parla d’altro: Eddie Howe si è lamentato delle “cadute di concentrazione” del Newcastle che ha sprecato un gol di vantaggio nella sconfitta per 2-1 in Champions League contro il Marsiglia. Il Toon ha impressionato nel primo tempo ed è andato in vantaggio dopo soli sei minuti grazie a un altro gol di Harvey Barnes, dopo la sua doppietta contro il Manchester City, ma è stato punito con una doppietta di Pierre-Emerick Aubemeyang poco dopo l’intervallo allo Stade Velodrome. L’ex attaccante dell’Arsenal è tornato indietro negli anni con un brillante finale da posizione grandangolare dopo aver aggirato Nick Pope, prima di colpire a segno un cross per portare i padroni di casa in vantaggio pochi minuti dopo per quello che si è rivelato vincente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com