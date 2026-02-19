Economia nel 2026 prospettive di crescita dello 0,5% Ma le stime iniziali erano migliori

Nel 2026, l’economia di Ferrara crescerà dello 0,5%, secondo le stime di Prometeia, a causa delle tensioni globali e europee. La previsione si basa sulle attuali difficoltà nel commercio internazionale e sull’incertezza politica che influenzano gli investimenti. Rispetto alle proiezioni di tre mesi fa, il dato è leggermente più basso, con un calo di qualche decimo di punto. Gli analisti segnalano che le condizioni economiche restano instabili e potrebbero evolversi in modo diverso nel prossimo futuro.

Tenuto conto del difficile contesto globale ed europeo, gli scenari di previsione formulati da Prometeia restituiscono un quadro di crescita per l'economia ferrarese, nel 2026, del +0,5%, dato appena più basso rispetto a quanto ipotizzato tre mesi fa e di qualche decimo di punto inferiore sia al valore regionale (+0,8%) che alla media nazionale (+0,7%). Il contesto internazionale resta incerto e si riflette sulle decisioni di famiglie e imprese: il dollaro svalutato sull'euro penalizza le esportazioni, mentre le tensioni geopolitiche alimentano un clima di cautela che frena i consumi. Nell'anno appena trascorso, il valore aggiunto ferrarese ha registrato un incremento contenuto, con un profilo trimestrale irregolare e una dinamica complessiva che ha riflettuto la debolezza della domanda interna.