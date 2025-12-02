L’Ocse taglia le stime di crescita per l’Italia | Pil allo 0,5% nel 2025 e deficit sotto il 3%

C’è da chiedersi dove sia il cosiddetto miracolo economico italiano che, almeno un anno fa, veniva annunciato in pompa magna sui giornaloni mainstream. L’Ocse, infatti, torna a mettere sotto la lente d’ingrandimento l’economia italiana e lo fa con un nuovo ritocco al ribasso che, di fatto, mette fine ai sogni di gloria. Dati alla mano, per il 2025 la crescita del Pil è ora stimata allo 0,5%, un decimo in meno rispetto all’aggiornamento di settembre. Una conferma delle difficoltà che continuano a frenare l’economia, dalla debolezza dell’export all’andamento solo parzialmente soddisfacente dei consumi interni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Ocse taglia le stime di crescita per l’Italia: Pil allo 0,5% nel 2025 e deficit sotto il 3%

